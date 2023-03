PSG: Nasser Al-Khelaïfi est furieux après l’élimination en LDC

Selon les informations de El Chiringuito, le président du PSG Nasser Al Khelaïfi était très en colère après l’élimination de son équipe en huitième de finale de la Ligue des champions ce mercredi.

Le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions ce mercredi, battu en huitièmes de finale par le Bayern Munich. Après avoir été vaincus par les Bavarois à l’aller au Parc des Princes (1-0), le club de la capitale française a été de nouveau vaincu par les Allemands hier , qui se sont tranquillement imposés sur le score de 2-0. Une nouvelle désillusion sur la scène européenne qui ne passe pas pour les supporters, mais également pour le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Le dirigeant du champion de France en titre n’a pas réagi après le match de ce mercredi contre le Bayern, mais il est toutefois passé face aux journalistes en zone mixte sans parlé. Et selon le média espagnol El Chiringuito, Al Khelaifi était résigné et très en colère après l’échec à Munich. Une attitude totalement justifiée au vu des millions d’euro déboursés sur le mercato cet été pour construire une équipe compétitive. Nul doute que des têtes vont tomber prochainement, et c’est l’entraîneur Christophe Galtier qui est certainement le premier dans le viseur.

Interrogé hier sur son avenir , après l’élimination face au Bayern, le technicien français s’est montré prudent. «C’est vraiment trop tôt, mon avenir dépend de ma direction sportive et de mon président. Évidemment qu’il y a une déception, c’est comme ça. Le club fondait beaucoup d’espoirs sur cette compétition. Moi, je maintiens le cap, je reste focus sur cette fin de saison. Avec beaucoup d’énergie et de détermination, il faudra rapidement digérer cette déception», a-t-il lâché au micro de Canal plus après la rencontre. Les prochains jours au PSG s’annoncent donc agités.