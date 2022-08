PSG-Montpellier: le groupe de Christophe Galtier avec Mbappé

L’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a publié ce vendredi sa liste des joueurs retenus pour la réception de Montpellier (samedi) à l’occasion de la 2è journée de Ligue 1. Kylian Mbappé fait partie du groupe.

Large vainqueur de Clermont (5-0) en ouverture, le PSG affronte Montpellier ce samedi dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Un adversaire à la portée des parisiens qui joueront également au Parc des Princes devant leur public.

Et pour ce faire, l’entraineur Christophe Galtier vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués. Le technicien français a fait appel à 21 joueurs avec les nouvelles recrues Mukiele et Ekitike. Arrivé la semaine dernière, Renato Sanches fait également partie de la liste tout comme Kylian Mbappé, de retour d’une blessure aux adducteurs. Les indésirables Gueye, Icardi, Herrera ou encore Kehrer et Warren Zaïre-Emery ne sont cependant pas convoqué.

Le groupe parisien pour #PSGMHSC ! 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2022

Les compos probables de PSG-Montpellier:

Pour ce premier match du PSG à domicile, l’Equipe penche pour un système 3-4-3 avec Lionel Messi, meneur de jeu, chargé d’alimenter Neymar et Kylian Mbappé. Pour le reste du onze de départ, le quotidien sportif se demande si Galtier va décider de faire tourner en vue du calendrier chargé du début de saison ou si l’entraîneur français voudra au contraire parfaire les automatismes entre chaque titulaire.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Ramos ou Mukiele, Marquinhos, Kimpembe – Hakimi, Verratti, Vitinha ou Paredes, Bernat – Messi – Neymar, Mbappé

La compo probable de Montpellier : Omlin – Tchato, Sacko, Sakho, Sainte-Luce – Chotard, Ferri – Khazri, Savanier, Nordin – Wahi