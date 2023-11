PSG – Monaco: Luis Enrique lance le choc

En conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur du PSG Luis Enrique a analysé le choc à venir contre Monaco en Ligue 1. Le technicien espagnol s’attend à une rencontre difficile.

Après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi, avec un choc d’entrée. En effet, à l’occasion de la 13e journée du championnat, le PSG (1er) reçoit Monaco (3e), dans un choc qui promet du spectacle. Avant la trêve, le PSG s’était imposé facilement contre Reims sur le score de 3-0. Les coéquipiers de Kylian Mbappé devront reproduire cette prestation pour remporter les trois points de la victoire et consolider leur place de leader. Toutefois, l’entraîneur Luis Enrique s’attend à une rencontre difficile contre les Monégasques.

En conférence de presse ce jeudi, Enrique a d’abord fait l’éloge du futur adversaire de ses poulains. « Monaco est une équipe qui me plaît beaucoup, elle ne calcule pas, ne pense pas au résultat, avec un pressing haut. Ils ont toujours un bon niveau. C’est l’équipe qui génère le plus d’occasions derrière nous. Ils devraient avoir plus de points.« , explique l’ancien sélectionneur de l’Espagne, relayé par RMC Sport.

Il poursuit en relativisant l’importance de ce choc sur le résultat final de la saison: « C’est important de gagner parce que c’est un rival direct mais il reste beaucoup de matchs à jouer. Ce n’est pas particulièrement décisif. Il s’agit de jouer un match de haut niveau, d’avoir le plus d’occasions. Match difficile mais je n’ai pas vu de match facile en Ligue 1. » Pour rappel, la rencontre débutera ce vendredi à partir de 21h (GMT+1).