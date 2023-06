PSG: Messi invite Mbappé à rejoindre le Real Madrid

Selon les informations de Defensa Central, avant son départ pour la MLS, Lionel Messi aurait conseillé à Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid plutôt que le Barça.

Il s’agit de propos attribués certes, mais cela risque de faire grand bruit dans les trois clubs concernés. Selon les informations de Defensa Central, Lionel Messi, qui a rejoint libre la MLS cet été, aurait prodigué un dernier conseil à Kylian Mbappé avant son départ pour le continent américain. L’attaquant argentin aurait demandé à son homologue français de rejoindre le Real Madrid plus tôt que son ancien club du FC Barcelone.

«Je préfère que tu ailles au Barça, mais si tu veux aller à Madrid, fais-le. Tu mérites un vrai projet, gagnant», lit-on dans les colonnes du média sur la conversation entre les deux hommes. Messi et Mbappé ont évolué ensemble lors des deux dernières saisons du septuple Ballon d’Or au PSG. Une aventure beaucoup plus compliquée pour le natif de Rosario qui reconnaitra plus tard n’avoir pas été heureux dans le club de la capitale.

Mais apparemment, en tout cas au vue de la bombe lâchée par Defensa Central, les deux stars entretiennent une certaine complicité. Et le joueur de 35 ans est au courant du rêve du Bondynois de porter un jour (peut-être en 2024) le maillot merengue. Mais là, poussez le vice-champion du monde dans les bras du grand rival de son ancien club formateur? Ce « message de soutien » va en tout cas faire grand bruit….dans les trois clubs concernés.

