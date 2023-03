PSG: Mbappé est déjà une légende du foot français, selon Platini

Lors de son intervention dans l’émission “Rothen s’enflamme” ce lundi sur RMC SPorts, Michel Platini a fait l’éloge de Kylian Mbappé. Pour l’ancien dirigeant de l’UEFA, KM7 est déjà une légende du football français.

La légende du football français Michel Platini était l’invité de l’émission “Rothen s’enflamme” sur RMC Sports ce lundi. L’ancien joueur des Bleus a abordé plusieurs sujets concernant l’actualité du football. Il a notamment clairement affirmé ne pas être intéressé par le poste de président de la Fédération française de football. Platini a également parlé du PSG, défendant la MNM et l’entraîneur Christophe Galtier. L’ancien patron de l’UEFA s’est particulièrement attardé sur les performances de Kylian Mbappé.

« (Est-il déjà parmi les légendes du football français au même titre que Platini ou Zidane?) Oui absolument. Pourquoi? Parce que ce qu’il montre et ce qu’il a fait est exceptionnel, je suis désolé…Il va très vite, il comprend très bien le jeu, il est très intelligent et il a les deux pieds. […] Je ne sais pas s’il est hors-norme mais il est très, très, très, très bon. Il est hors-norme dans sa rapidité. Des gens qui ont les deux pieds comme lui et qui sont intelligents, il y en a pas mal. Mais en plus qu’il soit très, très rapide comme cela, ça c’est hors-norme. Je le regarde fonctionner, il part au bon moment. Il ne part pas quand il ne doit pas partir », a lâché Platini, relayé par Footmercato.

Du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé a déjà offert une Coupe du Monde (2018) à la France. Il a également été très en vue lors du dernier Mondial, organisé au Qatar, où il a terminé meilleur buteur, avec un triplé mémorable en finale contre l’Argentine. Déjà vainqueur de tous les trophées nationaux avec le PSG, le natif de Bondy vise désormais un sacre en Ligue des champions. Mais ce ne sera pas pour cette année, puisque son club s’est fait éjecter dès les huitièmes de finale de la compétition, dominé par le Bayern Munich (3-0 au score cumulé).