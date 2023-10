PSG: Luis Enrique vole au secours de Kylian Mbappé

En conférence de presse d’avant match, ce samedi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, est monté au créneau pour défendre Kylian Mbappé. Le natif de Bondy est critiqué depuis son non-match lors de la défaite (4-1) contre Newcastle.

Mercredi, lors de la défaite contre les Magpies, Kylian Mbappé a enregistré son troisième match d’affilée sans réussir à faire la différence. Évoluant dans un rôle hybride, alternant entre une position axiale et un poste sur l’aile gauche au sein d’une attaque à quatre têtes, il n’a tenté qu’un seul tir au but et n’a touché que 52 ballons, ce qui représente le troisième total le plus bas au sein de son équipe.

Evidemment, après la rencontre, le capitaine de la France n’a pas été épargné par les critiques. L’ancien joueur de Monaco peut toutefois compter sur le soutien de son entraîneur Luis Enrique. En conférence de presse d’avant match ce samedi, l’Espagnol a défendu son attaquant vedette.

«Je me souviens qu’il y a 2-3 semaines on m’a demandé ici, si on était Kylian-dépendant. Maintenant, on me demande ce qu’il doit faire parce qu’il n’a pas marqué sur ses derniers matchs… Il est à 100%. Les joueurs passent par différents états. Ce n’est ni Superman ni un joueur normal. Tout n’est pas blanc ou noir, il y a des nuances. C’est un joueur décisif pour nous. Kylian est un joueur vital et déterminant pour nous. Mon objectif en tant qu’entraîneur est de mettre en valeur ses atouts et qu’on ne voit pas ses défauts», a lâché l’ancien sélectionneur de l’Espagne, relayé par Footmercato.

Des propos qui devraient plaire à Kylian Mbappé. Pour mettre définitivement fin à ses critiques, le natif de Bondy doit toutefois retrouver l’efficacité qui fait sa force. Et le match contre Rennes, ce dimanche, sera l’occasion idéale pour faire taire ses détracteurs.