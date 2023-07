PSG: Luis Enrique lance un avertissement à Kylian Mbappé

-Publicité-

Selon les informations de Relevo, rapportées par Footmercato, le nouvel entraîneur du PSG Luis Enrique veut un groupe uni et surtout aucun élément qui le perturbe. Dans ce sens, il ne fera aucun cadeau à Kylian Mbappé, dont l’avenir agite le club français.

Nommé tout récemment entraîneur du PSG, Luis Enrique devra déjà gérer un dossier sensible: celui de Kylian Mbappé. Le natif de Bondy agite le mercato depuis plusieurs semaines, après avoir annoncé à son club qu’il ne lèverait pas l’année en option dans son contrat, devenant un joueur libre en juin 2024. Il a toutefois assuré qu’il comptait évoluer à Paris la saison prochaine. Interrogé sur le sujet lors de sa présentation à la presse mercredi dernier, le nouvel homme fort du PSG n’avait pas voulu se mouiller. Cependant, il ne compte pas se laisser marcher dessus.

Même s’il n’a pas exprimé son point de vue sur le dossier KM7, Relevo a révélé les idées de l’espagnol sur le sujet. Selon le média espagnol, le nouvel entraîneur du PSG cherche à former un groupe uni, sans aucun élément perturbateur. Il souhaite que ses joueurs se donnent à fond et défendent les couleurs du club. Restant fidèle à ses principes, l’entraîneur asturien n’a pas l’intention de faire de cadeau à Kylian Mbappé, malgré le fait qu’il soit la star de l’équipe et le joueur central du projet parisien.

Selon Relevo, le fait que l’avenir de Mbappé suscite autant d’agitation au sein du PSG n’est pas une bonne chose. D’ailleurs, certains de ses coéquipiers commencent à être agacés par sa situation et ses récentes déclarations. Luis Enrique souhaite comme tout le monde que tout cela soit réglé au plus vite (si possible avant la fin du mois, ndlr).

Kylian Mbappé va reprendre l’entraînement le 17 juillet et à ce moment, Enrique devra se montrer plus clair sur ses intentions: à savoir s’il fait appel à KM7 ou s’il le maintient à l’écart du groupe et des activités du club, y compris les matchs amicaux (prévus les 21, 25 et 28 juillet) ainsi que la tournée estivale au Japon. Affaire à suivre…

