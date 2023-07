PSG: Luis Enrique dévoile son plan pour redresser le club

-Publicité-

Dans un entretien pour le site du club, ce vendredi, Luis Enrique a évoqué le colossal chantier qui l’attend au PSG. Et l’ancien sélectionneur espagnol a déjà un plan bien établi pour redresser le club.

Après de longues spéculations et des mois de recherche, le PSG a finalement opté pour Luis Enrique pour prendre la suite de Christophe Galtier sur le banc du club. Mercredi dernier, le champion de France en titre a officialisé l’arrivée du technicien espagnol. Une semaine après ses débuts, Luis Enrique a accordé une interview au site officiel du PSG, au cours de laquelle il a abordé plusieurs sujets. L’ancien coach du FC Barcelone a notamment expliqué ce qui l’a convaincu de prendre ce poste.

«La raison principale, c’est que les dirigeants ont une idée très claire de l’équipe qu’ils veulent bâtir, du projet qu’ils veulent construire en s’appuyant sur les ressources dont dispose le PSG. Et je ne parle pas seulement des ressources économiques, je pense aussi aux ressources en termes d’infrastructures. En partant de là, je pense que ce projet réunit tout ce qui est nécessaire pour un entraîneur de mon niveau.», a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

- Publicité-

Luis Enrique est conscient qu’il sera principalement jugé sur le plan du jeu. Au cours de la saison dernière, le PSG s’est souvent appuyé sur un schéma de jeu stéréotypé. Le technicien espagnol s’engage à offrir un spectacle de qualité, qui fera plaisir aux supporters. « Je pense que tous ceux qui ont vu mes équipes jouer connaissent un peu mes idées. Je suis clairement un entraîneur offensif. Avec mon staff, nous voulons une équipe qui joue dès la première minute, une équipe qui ne calcule pas et qui attaque. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir et que les joueurs prennent du plaisir en représentant le Paris Saint-Germain » a-t-il ainsi confié.

L’ancien sélectionneur de la Roja entend aussi redresser le club pour le mettre au sommet. Son objectif est de permettre aux supporters de retrouver une certaine attache pour l’équipe. « Mon objectif, c’est que les supporters du Paris Saint-Germain soient fiers de leur équipe, qu’ils soient fiers de ce qu’ils voient sur le terrain, qu’ils apprécient le spectacle. Et ils l’apprécieront s’ils voient des efforts, du travail, une équipe qui attaque bien et qui défend bien, une équipe qui joue ensemble, un groupe uni. S’ils aiment ça, et je suis sûr que c’est le cas, alors ils seront fiers de leur équipe. », a-t-il ajouté

Articles similaires