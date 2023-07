PSG: Lucas Hernandez officiellement recruté, voici ses premiers mots

-Publicité-

C’était attendu, c’est désormais officiel. Lucas Hernandez est un nouveau joueur du PSG. Le défenseur français quitte le Bayern Munich et s’engage avec le club français jusqu’en 2028.

Le champion de France en titre a officialisé la nouvelle ce dimanche après-midi, via un communiqué sur son site. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Lucas Hernández. Le défenseur international français a signé un contrat de cinq ans avec le Club» peut-on ensuite lire dans la publication des Franciliens. Ce transfert a été négocié pour environ 50 M€, bonus compris, selon Footmercato.

Arrivé au Bayern Munich en 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid, dans le cadre du transfert le plus important de l’histoire du club allemand à ce jour, le joueur gaucher a connu des moments de gloire, tels que sa victoire en Ligue des Champions en 2020, bien qu’il ait alors occupé un rôle de remplaçant. En outre ce trophée en C1, il remporte également la Bundesliga (2020, 2021, 2022 et 2023), une nouvelle Supercoupe de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Coupe d’Allemagne et la Supercoupe d’Allemagne.

Toutefois, tout n’a pas été rose pour l’international Français à Munich qui a également traversé des périodes plus sombres, marquées par de nombreuses blessures qui ont entravé sa régularité en Allemagne, lui faisant manquer 65 matchs au cours de ces quatre saisons. En France, il va tenter de se montrer plus régulier pour aider le PSG à atteindre ses objectifs.

Les premiers mots de Lucas Hernandez

Après sa signature, Lucas Hernandez est revenu sur le site du club parisien sur son transfert et son arrivée du côté de la capitale française : «je suis très content, c’est quelque chose que je cherchais depuis un moment et finalement cela s’est réalisé. Rejoindre ce club avec cette ambition c’est quelque chose que je cherchais depuis un moment, c’est le grand jour et je suis heureux d’être ici.»

Ambitieux et voulant apporter sa pierre à l’édifice, le défenseur central de 27 ans est conscient de la pression mais n’est pas inquiet, lui qui a déjà connu cela avec l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich. Il n’hésitera d’ailleurs pas à se sacrifier pour l’équipe. «Je rejoins un très grand club avec des très grands joueurs. Je suis encore jeune, je peux encore apprendre mais surtout pour gagner le plus de titres possibles.

Ma motivation c’est ça, c’est les titres. Je joue pour gagner et je suis ici pour tout gagner. Je suis là pour apporter au maximum à l’équipe. C’est vrai qu’à tout moment si le coach me demande de jouer à gauche ou dans l’axe je serais là pour lui et l’équipe. J’ai joué à l’Atlético et au Bayern qui sont également des clubs ambitieux. De l’extérieur, le Paris Saint-Germain c’est un club qui veut faire des grandes choses depuis un moment. Je pense que ces bons et grands moments vont arriver et en espérant que ce soit avec moi.», a-t-il ajouté.

