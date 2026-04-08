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PSG – Liverpool: Luis Enrique dévoile un groupe offensif pour le choc

Avec Dembélé et Kvaratskhelia en têtes d’affiche, le PSG aborde son quart de finale aller de Ligue des champions avec ambition face à Liverpool au Parc des Princes.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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PSG – Liverpool: Luis Enrique dévoile un groupe offensif pour le choc
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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a dévoilé son groupe pour le quart de finale aller de la Ligue des champions face à Liverpool, prévu ce mercredi soir. La rencontre se disputera au Parc des Princes, dans une ambiance qui s’annonce électrique pour ce choc européen.

Pour défier les Reds, le technicien espagnol mise sur ses atouts offensifs, avec notamment Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia en figures de proue. Derrière, des cadres comme Achraf Hakimi et Marquinhos seront chargés de sécuriser l’arrière-garde, tandis que Vitinha et Lucas Beraldo animeront l’entrejeu.

Le groupe du PSG :

Gardiens : Lucas Chevalier, Matvey Safonov, Renato Marin.

Défenseurs : Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Willian Pacho, Illia Zabarnyi.

Milieux de terrain : Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves, Kang-In Lee, Désiré Doué, Senny Mayulu, Lucas Beraldo.

Attaquants : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye, Dro Fernández.

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