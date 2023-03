PSG: Lionel Messi veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine

Alors que le contrat de Lionel Messi avec le PSG arrive à terme à la fin de la saison, on ne sait pas si l’Argentin sera un joueur parisien l’été prochain. Mais le septuple ballon d’or aurait déjà un souhait pour son avenir, disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Lionel Messi se trouve présentement dans une situation d’incertitude quant à son avenir. En effet, sa période contractuelle avec le PSG expirera le 30 juin prochain et il est en pourparlers avec ses supérieurs pour une éventuelle prolongation de son engagement au sein du club.

Néanmoins, alors que cette option était quasiment envisagée comme une évidence à la fin de l’année 2022, il semblerait que les dernières semaines aient apporté leur lot d’incertitudes.

D’après les informations d’Olé, la star argentine aspire à demeurer en Europe, souhaitant ainsi participer à la Ligue des Champions et démontrer qu’il possède toujours les aptitudes nécessaires pour rayonner sur le continent. Il envisage également de poursuivre son parcours au sein d’un championnat compétitif en prévision de la Copa America 2024.

Le média argentin indique que, pour le moment, le PSG est le seul interlocuteur avec lequel Messi a entamé des négociations concrètes. L’Inter Miami manifeste un certain intérêt, mais le désir du joueur de poursuivre son aventure européenne pendant au moins une année supplémentaire empêche cette éventualité de se concrétiser.

Le FC Barcelone est envisageable, bien qu’il faille tenir compte du fait que les rapports entre Lionel Messi et Joan Laporta, le président de la formation catalane, ne soient pas des plus cordiaux. De plus, la situation financière actuelle du Barça n’est pas optimale.

Cela étant dit, la perspective d’un retour au sein de la cité catalane ne doit pas être écartée, souligne Olé, étant donné que l’Argentin (35 ans) entretient un lien affectif particulièrement fort avec Barcelone, ville où il se rend fréquemment pour des moments de repos.