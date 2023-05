PSG: Lionel Messi sort du silence après sa suspension

-Publicité-

Sanctionné par le PSG pour s’être rendu en Arabie Saoudite sans l’autorisation du club, Lionel Messi a décidé de calmer le jeu. Dans une video publiée en story sur son compte Instagram ce vendredi, la Pulga a présenté ses excuses à l’équipe et aux supporters.

Au lendemain de la défaite du PSG à domicile face à Lorient (1-3), dimanche dernier, Lionel Messi a décidé de sécher l’entraînement au Camp des Loges pour se rendre en Arabie Saoudite, dans le cadre d’un contrat commercial. Ce choix du champion du monde 2022 a fortement déplu aux dirigeants parisiens qui ont décidé de sanctionner leur superstar. Ainsi, Messi a été suspendu deux semaines de toutes activités liée au club, et il a également été privé de salaire sur toute la durée de sa sanction.

Ce choix du PSG de punir Lionel Messi, a déclenché une grande polémique, certains journalistes notamment argentins s’en prenant avec virulence au club. Silencieux depuis le début de cette affaire, la Pulga a décidé de réagir ce vendredi. Dans une vidéo publiée en story sur son compte Instagram, et en costume, ce dernier a présenté ses excuses au club, à ses coéquipiers et aux supporters. Le champion du monde 2022 a visiblement choisi la voie de la paix.

- Publicité-

«Je souhaite m’excuser auprès de mes coéquipiers et du club. Sincèrement, je pensais que nous aurions un jour de repos après le match, comme d’habitude. J’avais organisé ce voyage et je ne pouvais pas l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club veut faire de moi», a déclaré le septuple Ballon d’Or, qui assume son erreur.

Un geste fort de l’ancien capitaine du FC Barcelone qui devrait apaiser, un tant soit peu, les dirigeants du PSG. Mais l’avenir de Lionel Messi reste toujours aussi flou. Pour le moment, la tendance est à un départ l’été prochain. Selon les médias français, le board parisien aurait pris la décision de ne pas prolonger Messi bien avant cet incident.

Articles similaires