PSG: Lionel Messi menace Cristiano Ronaldo

Buteur et passeur décisif, dimanche soir, face à Lille (7-1), Lionel Messi est devenu le troisième meilleur buteur de tous les temps dans l’histoire du foot. L’Argentin n’est plus qu’à quelques longueurs du record absolu détenu par Cristiano Ronaldo.

Irrésistible en ce début de saison, au moins sur le plan du jeu, le PSG a encore frappé en championnat. Les Parisiens ont en effet infligé un 7-1 à Lille, dimanche, soir, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Porté par son trio d’attaque qui semble avoir fait la paix après la brouille de la semaine dernière, le club champion de France a fait le spectacle sur des buts de Kylian Mbappé, qui s’est offert un triplé, et de Neymar, auteur de deux réalisations et de trois passes décisives.

Non moins important dans ce fameux MNM, Lionel Messi a également participé à la fête. L’Argentin a délivré une passe décisive à Mbappé et marqué un but tout en finesse. Une superbe réalisation qui permet d’ailleurs au septuple Ballon d’Or de continuer à tracer sa légende. En effet, avec son nouveau but, l’attaquant parisien porte son total en carrière à 773.

Ce qui lui permet de s’installer à la troisième place des meilleurs buteurs de l’histoire du football, devant notamment la légende brésilienne Romario et ses 772 buts. Alors qu’il a écrasé depuis le record du Roi Pelé (767 buts en carrière professionnelle), Lionel Messi n’a plus que deux concurrents à effacer pour s’installer sur le trône du meilleur canonnier de tous les temps. D’abord l’ancien buteur austro-tchèque, Josef Biscan, avec ses 805 buts, et la superstar portugaise, Cristiano Ronaldo, auteur de 815 réalisations en carrière, qui détient la palme.