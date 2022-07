PSG : Lionel Messi bientôt prolongé?

Selon les informations de AS ce jeudi, le PSG a pris contact avec Lionel Messi pour prolonger son contrat d’un an, soit jusqu’en 2024. Mais pour le moment, l’Argentin préfère attendre.

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi a connu une première saison mitigée avec le PSG. L’international Argentin n’a inscrit que 6 buts et délivré 14 passes décisives en championnat. Un bilan bien maigre pour le septuple Ballon d’Or, mais suffisant aux yeux du club parisien pour tenter de prolonger son génial gaucher.

En effet, à en croire la presse espagnole et AS, le champion de France en titre veut prolonger Messi pour une saison supplémentaire, jusqu’en 2024 donc. Des contacts ont déjà été établis avec le joueur pour discuter d’une prolongation. Le média madrilène explique toutefois que l’ancien attaquant du FC Barcelone, n’est pas pressé d’étendre son bail et qu’il souhaite d’abord voir comment il se sent sur le plan physique et s’il est toujours motivé pour continuer à jouer dans l’élite du football jusqu’en 2024.

AS explique également dans sa publication, qu’en-dehors des raisons sportives évidentes, le PSG souhaite prolonger Messi pour le côté financier aussi. En effet, depuis son arrivée dans le club de la capitale française, la Pulga a permis au Paris Saint-Germain de décrocher plusieurs nouveaux partenaires, ce qui a augmenté les revenus du club.