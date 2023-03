PSG: Lionel Messi au coeur d’une polémique

Selon les informations de plusieurs médias français ce vendredi, dont Footmercato, Lionel Messi a volontairement quitté un entraînement du PSG. Un acte de la Pulga durement critiqué, même si son entourage a apporté un démenti.

Approche t-on de la fin de l’aventure de Lionel Messi au PSG. Depuis l’élimination du club en huitièmes de finale de la Ligue des champions, une cassure semble s’être installée avec les supporters et les dernières informations des médias français n’arrangent rien. En effet selon plusieurs sources locales, dont Footmercato, l’ancien joueur du FC Barcelone a volontairement quitté un entraînement du PSG.

Selon ces sources, le champion du monde 2022 a quitté prématurément l’entraînement de mardi, au Camp des Loges, après avoir refusé de participer à un exercice. La Pulga n’a pas tenu compte de son entraîneur Christophe Galtier qui a tenté, en vain, de l’empêcher de quitter ses coéquipiers médusés. En fin de contrat en juin prochain, Messi, qui n’a toujours pas prolongé, a peut-être commencé par envoyer un signe sur son avenir à son club.

Le clan Messi dément

Face à l’ampleur de la polémique, le père de Lionel Messi est sorti du silence pour défendre son fils. En effet, sur ses réseaux sociaux, ce dernier a dénoncé des « Fake News ! » des médias avant de sortir de ses gonds en story Instagram : «jusqu’à quand continuerez-vous à mentir ? Où sont les preuves ?? Ah donc tout est faux… OK !!! (…) Nous n’allons plus tolérer davantage de mensonges pour gagner des followers.»

Une sortie claire et visée qui a pour but de mettre un terme à la polémique, sauf que c’est raté. Les fans parisiens n’en démordent pas et continuent de critiquer sévèrement le septuple Ballon d’Or. L’accueil que va réserver le Parc des Princes a la Pulga dimanche prochain, lors de la réception de Rennes en Ligue 1, s’annonce très tendu. Le génie argentin risque de se faire siffler par son propre public.