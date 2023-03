PSG: Lionel Messi atteint la barre des 300 passes décisives en club

Lionel Messi a délivré la 300e passe décisive de sa carrière lors de la victoire du PSG à Brest (2-1) samedi soir. Un nouveau record pour la Pulga.

Lionel Messi continue d’écrire sa légende. Déjà détenteur d’un nombre ahurissant de records, l’attaquant argentin a ajouté un nouvel exploit à son palmarès individuel ce samedi soir. En effet, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Brest, à l’occasion de la 27è journée de Ligue 1. Bousculés par une vaillante équipe brestoise, les Parisiens ont dû attendre les derniers instants du match pour inscrire le but de la victoire (2-1).

Une réalisation de Kylian Mbappé sur une passe décisive de Messi. Cette nouvelle offrande de la Pulga est spéciale, puisqu’il s’agit de sa 300e en club depuis le début de sa carrière, avec le FC Barcelone puis le Paris Saint-Germain, donc. Un nouveau record pour le champion du monde 2022, qui prouve qu’il n’est pas seulement un finisseur hors pair, mais aussi un passeur exceptionnel.

Lionel Messi reaches 300 club assists after tonight’s one to Mbappé between Barcelona and PSG — and he’s in the history again. 🔵🅰️🇦🇷 #Messi pic.twitter.com/k6h7reor37