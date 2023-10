PSG: l’incroyable raté de Kylian Mbappé (vidéo)

Ce dimanche, lors de la huitième journée de Ligue 1, le PSG a renoué avec la victoire sur la pelouse de Rennes (3-1). Mais, une action en particulier fait parler depuis la fin du match.

À la 85e minute du choc entre Rennes et le PSG, Kylian Mbappé s’élance depuis sa moitié de terrain. Le Bondynois enchaîne une succession de dribbles, laisse le défenseur rennais sur place, mystifie Mandanda et manque l’occasion la plus simple. Seul devant le but, Mbappé voit sa frappe partir complètement de travers, ratant le but vide.

Le raté de mbappe😹🫵 pic.twitter.com/kJHwxY4shT — islam Makhachev propa🇷🇺 (@__YY1907) October 8, 2023

Le réalisme qui a toujours fait sa force semble donc avoir fui Kylian Mbappé, même si Ousmane Dembélé refuse de s’inquiéter. «Non, je pense qu’il était aussi fatigué sur ce soir. on joue tous les trois jours, ça pèse un peu. Il n’est pas frustré, il va vite marquer», a-t-il indiqué en zone mixte. Le natif de Bondy reste tout de même sur une série inquiétante de quatre matchs sans avoir trouvé le chemin des filets.

- Publicité-

Interrogé à ce sujet, Luis Enrique a concédé qu’il était étonné par cette disette. «Kylian n’a pas marqué mais il est à un très haut niveau depuis le début de la saison. Il a fait de bonnes actions. Il a fait des passes, il a s’est créé de bonnes occasions. C’est vrai que c’est un peu bizarre qu’il ne marque pas dans ce match, mais c’est anecdotique. Je retiens ce qu’il apporte à l’équipe en attaque et en défense». Pour mettre définitivement fin à ses critiques, le natif de Bondy doit retrouver l’efficacité qui fait sa force.