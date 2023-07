PSG: « L’identité offensive, c’est non-négociable », Luis Enrique dévoile ses ambitions

Officialisé comme nouvel entraîneur du PSG, ce mercredi, Luis Enrique a été présenté à la presse dans la foulée. L’occasion pour lui de dévoiler ses ambitions à la tête du club français.

C’était attendu depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Luis Enrique est le nouvel entraîneur du PSG. Le technicien espagnol a officiellement pris fonction ce mercredi, quelques heures après le départ de son prédécesseur Christophe Galtier. Dans la foulée, le champion de France en titre a organisé une conférence de presse pour présenter le nouveau patron de son banc. Face aux médias, venus nombreux, Luis Enrique a dévoilé ses ambitions.

“Bonjour. Tout d’abord, je remercie le club, le président, le directeur sportif pour la confiance. Je suis ravi d’être ici. J’espère pouvoir rendre cette confiance. Je ne parle pas français, mais j’ai commencé à l’étudier.”, a déclaré Enrique en français, relayé par RMC Sport, avant de poursuivre le reste de la rencontre en espagnol.

Interrogé sur le style de jeu qu’il va proposer avec le PSG, l’ancien coach du FC Barcelone s’est montré catégorique: c’est du football offensif ou rien. « Mon idée du football, c’est l’attaque, le football offensif, divertissant pour les supporters et surtout un football qui donne de bons résultats. C’est mon défi. J’ai l’aide du club. Je pense que les supporters vont beaucoup aimer ce qu’il va se passer« , lâche-t-il. Relancé sur la même question il ajoute: « L’identité offensive, c’est non-négociable. C’est ma philosophie. Tu dois t’adapter à tes joueurs, mon travail est de tirer le meilleur de mes joueurs individuellement et collectif« .

L’entraîneur espagnol n’a évidemment pas échappé aux questions sur l’avenir de Kylian Mbappé. Mais il a préféré botter en touche: « Quand j’ai signé, ou quand on a parlé de ce que signifie former un effectif, on reste toujours ouvert. Il peut arriver plein de choses. Sur ce sujet, je vais garder cela privé, c’est le secret professionnel. Je ne peux pas délivrer des confidences. Mais on va essayer de faire le meilleur effectif possible« .

L’autre sujet important voir primordial au PSG est le parcours en Ligue des champions. Et le nouveau coach du PSG ne s’est pas caché. « J’adore la pression. (…) Ce n’est pas parce que les concurrents ont plus d’expérience qu’on ne peut pas être à leur niveau. La Ligue des champions est un objectif pour nous. Être ambitieux est une chose très positive dans la vie. On veut tirer la meilleure version de l’équipe, c’est un défi, mais je l’assume entièrement« , a-t-il déclaré.

