PSG: les rumeurs, la saison écoulée, la LDC… Mbappé lâche ses vérités

Dans un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Kylian Mbappé a évoqué plusieurs sujets. Il s’est notamment exprimé sur ses supposées envies de quitter le PSG cet été et sur la saison mitigée de son club.

Au centre de l’attention après avoir indiqué au PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2024, Kylian Mbappé (24 ans) a décidé d’en remettre une couche. Après avoir répondu à la polémique via un communiqué transmis à l’AFP et via un message posté sur ses réseaux sociaux, le natif de Bondy est une nouvelle fois sorti du silence. Cette fois, il a accordé un entretien à la Gazzetta dello Sport, dans lequel il a assuré une nouvelle fois qu’il ne voulait pas quitter le PSG cet été.

«Je n’ai pas demandé à être vendu, ni à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne souhaitais pas activer l’année supplémentaire prévue au contrat. Nous n’avons jamais parlé de prolongation avec le PSG, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine», a-t-il lancé. L’attaquant maintient sa position et clarifie les choses après les multiples rumeurs et les messages émanant du PSG.

Il a ensuite été invité à s’exprimer au sujet de la saison du PSG. Et son constat est plutôt franc et lucide. «Au plus haut niveau, pour un compétiteur comme moi, l’objectif est de remporter tous les titres. Nous savions qu’il y avait des lacunes que tôt ou tard vous finissez par payer. Nous devons apprendre de nos erreurs de chaque saison, pour ne pas les répéter à chaque fois. Ce ne sont pas de vaines paroles. Individuellement, cependant, depuis quelques années, je me maintiens à des niveaux élevés. Je veux continuer à progresser pour toujours rester au sommet.”, a-t-il déclaré.

Pour finir, il a réaffirmé son désir de remporter la Ligue des champions: «Tout le monde veut gagner la Ligue des champions, mais il faut une exigence de tous les instants, autrement il y a toujours une équipe pour te rappeler que rien n’est écrit d’avance. Peu de gens pensaient que l’Inter pourrait aller en finale et finalement ils n’étaient pas loin de la gagner. Il faut bien travailler pour être meilleur que les autres.» Éliminé en huitième de finale de la C1 cette saison, Mbappé va retenter sa chance la saison prochaine. Reste à savoir avec quel club.

