PSG : les regrets de Christophe Galtier sur la MNM

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du PSG a regretté le fait de ne pas avoir pu utiliser le trio Messi-Neymar-Mbappé au maximum.

Formé pour amener le PSG sur le toit de l’Europe, le trio Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar n’aura pas encore réussi sa mission. Pire, ce trio de choc n’a pas été souvent disponible cette saison pour l’entraîneur Christophe Galtier. Entre les blessures musculaires, la fatigue et plus récemment la grave blessure à la cheville du Brésilien, le technicien français a été confronté à de nombreux obstacles et a dû souvent jongler pour former son attaque. Lors de la conférence de presse d’avant-match ce vendredi, Galtier a exprimé ses regrets de ne pas avoir pu profiter davantage de ces trois prodiges simultanément.

«La MNM ? Concernant Leo, Kylian et Ney, quand vous avez ces joueurs-là, il faut savoir les associer ensemble, il faut avoir un trio offensif de grand talent mais aussi être capable de trouver le juste équilibre, a commencé l’entraîneur du PSG. Malheureusement avec cette saison et le Mondial, il y a eu de la fatigue accumulée et des blessures, notamment la grave blessure de Neymar donc on n’a pas pu en profiter pleinement. C’est un regret mais ça fait partie d’une saison, une saison singulière. À chaque fois qu’ils ont été sur le terrain, ils ont été performants. C’est évidemment dommage de ne pas avoir pu compter sur ce trio dans les matches importants», a déclaré le technicien français, relayé par Footmercato.

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain se rend sur le terrain de l’AJ Auxerre pour disputer la 36e journée du championnat français. Cette rencontre revêt une importance capitale pour l’équipe de Christophe Galtier. En effet, en cas de victoire et de contre-performance du RC Lens, les coéquipiers de Kylian Mbappé pourraient sceller leur 11e titre de champion de l’histoire de la L1. Mbappé et Messi devraient être disponibles pour la rencontre. De son côté, Neymar poursuit toujours son processus de récupération.

