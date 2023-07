PSG: les raisons de son choix, la LDC, ses ambitions… les confidences de Marco Asensio

A l’occasion d’un entretien exclusif accordé à RMC Sport ce lundi, Marco Asensio a évoqué plusieurs sujets, concernant sa venue au PSG cet été.

Après sept longues années au Real Madrid, l’ailier espagnol Marco Asensio va poursuivre sa carrière en France. Le joueur s’est engagé avec le Paris Saint-Germain cet été. Il a même eu l’occasion de disputer ses premières minutes avec le club de la capitale française vendredi dernier, lors du match amical du PSG contre Le Havre (victoire 2-0). Actuellement en tournée avec ses nouveaux coéquipiers en Asie, l’international espagnol a accordé un entretien exclusif à RMC Sport, au cours duquel il a évoqué plusieurs sujets.

Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Paris, Asensio explique: « On a été mis en contact et quand ils m’ont appelé les échanges ont été très bons. Ils ont commencé à m’expliquer tout le projet. Et la vérité, c’est que quand ils ont commencé à me dire ce qu’était le projet, et quelle était l’ambition du club pour créer cette équipe, ça été vraiment intéressant. Et c’est pour ça que je suis ici. Pourquoi ce choix ? Avant tout pour le projet et l’ambition. Celle de créer une équipe. Je suis dans un moment de ma carrière qui est vraiment très bon. Je devais prendre une décision, et je voulais faire un pas en avant. Et je crois que ce club est le club parfait pour faire tout ça et pour gagner tous les trophées« .

- Publicité-

Durant son parcours au Real Madrid, Marco Asensio a remporté trois Ligue des champions avec le club espagnol. Quand on lui demande ce qu’il manque à Paris pour soulever ce trophée, il estime “qu’il ne manque rien. On a tout pour y arriver. La vérité c’est que c’est un trophée très difficile à gagner. Il faut parfois un concours de circonstance. Mais les joueurs sont là, nous avons le bon projet. En fait, c’est difficile, mais je crois que le PSG va toujours être un candidat pour gagner la Champion’s League, et cette année on va essayer de le faire.”

Marco Asensio a par la suite évoqué ses ambitions avec le PSG pour la saison prochaine. “Le plus important d’abord pour le club, c’est de consolider ce projet, jouer un grand football, de gagner tous les matchs, que les fans se sentent heureux et fiers de nous soutenir. Et c’est sûr qu’en faisant les choses bien, qu’en jouant comment on veut le faire et comme on cherche à le faire, on va prendre beaucoup de plaisir.”, assure-t-il. Vivement le début de la nouvelle saison, pour voir si l’espagnol sera à la hauteur des attentes.

Articles similaires