PSG: les premières victimes de Luis Enrique

Selon Sport, le nouvel entraîneur du PSG Luis Enrique a déjà sa liste de joueurs sur lesquels il ne comptera pas pour sa première saison à Paris. On y retrouve notamment des indésirables de longues dates comme Mauro Icardi.

Le PSG a enfin officialisé son nouvel entraîneur ce mercredi. Comme attendu, c’est l’espagnol Luis Enrique qui a pris les rênes du club français. Pour sa première saison à la tête des Franciliens, l’ancien sélectionneur de la Roja devra trouver un équilibre entre gestion de l’effectif, système de jeu et résultats. Pour y arriver, le technicien espagnol sait déjà les joueurs sur lesquels il veut compter, mais aussi ceux qui n’entre pas dans ses plans.

Selon les informations de Sport, plusieurs joueurs du PSG, qui étaient prêtes la saison dernière, ne seront pas retenus par Luis Enrique. Il s’agit notamment de Mauro Icardi et Leandro Paredes, qui pourraient être vendus à Galatasaray. D’autres joueurs comme Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Julian Draxler et Keylor Navas (qui aurait des offres en provenance de la Premier League) ne font pas non plus partie des plans du club parisien.

De son côté, AS explique que Luis Enrique n’a pas encore tranché définitivement concernant son gardien numéro un. Toujours selon le média espagnol, Xavi Simons, malgré une belle saison au PSV Eindhoven, ne devrait pas revenir. Les jeunes Edouard Michut, Ayman Kari ou encore Djeidi Gassama devront également se chercher un nouveau point de chute.

