PSG: les numéros de Marco Asensio et Milan Skriniar dévoilés

Officialisés ce jeudi, on connaît désormais les numéros des deux premières recrues du PSG. Marco Asensio portera le 11, tandis que Milan Skriniar récupère le numéro 37.

Après un début de mercato très calme, bloqué par la situation autour de son entraîneur, le Paris Saint-Germain a accéléré le mouvement ces dernières heures. Après avoir officialisé Luis Enrique en tant qu’entraîneur-chef, le champion de France en titre a annoncé ses deux premières recrues de l’été.

Marco Asensio, qui était libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, a décidé de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. Asensio est un milieu de terrain offensif talentueux et polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes ou derrière l’attaquant. Son arrivée renforce considérablement le secteur offensif du PSG. Par ailleurs, Milan Škriniar, défenseur central de renom, a également rejoint les rangs parisiens. Škriniar était en fin de contrat avec l’Inter Milan et a décidé de relever un nouveau défi en France. Avec son expérience et sa qualité de jeu, il devrait apporter stabilité et solidité à la défense du PSG.

Les numéros de maillot choisis par les deux nouvelles recrues du PSG ont été également dévoilés. Marco Asensio portera désormais le numéro 11, qui était auparavant attribué à Angel Di Maria. L’Argentin a quitté le PSG pour rejoindre Benfica, laissant ainsi son numéro vacant. Quant à Milan Škriniar, il portera le numéro 37. Ce choix peut sembler inhabituel, car les numéros inférieurs sont généralement privilégiés par les joueurs de renom. Cependant, il convient de rappeler que le numéro de maillot n’est pas une garantie de performance, mais plutôt une question de préférence personnelle et de disponibilité.

A noter que d’autres renforts sont attendus au PSG dans les prochains jours. Parmi les noms cités, on retrouve Manuel Ugarte, milieu de terrain prometteur, Lucas Hernandez, défenseur polyvalent, Kang-In Lee et jeune talent sud-coréen.

