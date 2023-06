PSG: les excuses publiques de Neymar pour avoir trompé sa femme enceinte

L’attaquant du PSG, Neymar, vient d’ajouter un nouveau chapitre à ses problèmes personnels longs comme le bras. Le fantasque brésilien a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux pour avoir trompé sa femme qui attend un enfant du couple.

Loin des terrains, Neymar est en convalescence où il se remet de sa blessure aux chevilles, contractée lors de la Coupe du monde 2022. Une énième gêne musculaire pour l’attaquant du PSG qui a vu sa saison se terminer de manière prématurée. De quoi déclencher l’ire de ses employeurs qui poussent pour le vendre cet été.

Et selon les dernières informations de la presse française, la très probable arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien en remplacement de Christophe Galtier devrait précipiter les choses. Mais pas que, puisque les problèmes extra-sportifs du fantasque auriverde occupent également les unes des médias franciliens. Et la dernière fait état de l’infidélité du joueur de 31 ans envers sa copine, Bruna Biancardi, qui est actuellement enceinte du Brésilien.

- Publicité-

Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les journaux qui ont vendu la mèche, mais Neymar en personne qui a tout déballé dans une publication sur les réseaux sociaux. Dans un long texte sur son compte Instagram, l’ancien attaquant du Barça a présenté ses « sincères » excuses à sa compagne pour l’avoir trompé avec une blogueuse nommée Fernanda Santos. Un coup d’un soir (peut-être?) qui se serait déroulé le 12 juin dernier (jour de la Saint-Valentin au Brésil).

« J’ai fait une erreur. J’ai fait une erreur avec toi. J’ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain. Mais je résous mes erreurs dans ma vie personnelle à la maison, dans mon intimité avec ma famille et mes amis… Tout cela a affecté l’une des personnes les plus spéciales de ma vie. La femme que je rêvais de suivre à mes côtés, la mère de mon enfant. Cela a atteint sa famille, qui est maintenant ma famille« , a expliqué Neymar.

« Cela a atteint son intimité dans un moment si particulier qu’est la maternité, poursuit le joueur. Bruna, je me suis déjà excusé pour mes erreurs, pour l’exposition inutile, mais je me sens obligé de le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être rendues publiques. Je ne peux pas m’imaginer sans toi, dit-il. Je ne sais pas si cela va marcher entre nous, mais AUJOURD’HUI tu peux avoir la certitude que je veux essayer. Notre objectif prévaudra, notre amour pour notre bébé l’emportera, notre amour l’un pour l’autre nous renforcera », a ajouté le Brésilien. Suffisant pour se faire pardonner? Bruna Biancardi en décidera!

Articles similaires