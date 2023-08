PSG: Leandro Paredes rejoint l’AS Roma

Le PSG a officialisé le départ de Leandro Paredes qui s’est engagé pour deux ans avec l’AS Roma, soit jusqu’en 2025.

Le PSG est visiblement décidé à se débarrasser de ses indésirables cet été. Après les départs de Neymar, Abdou Diallo et Djeidi Gassama la veille, le club de la capitale a libéré ce mercredi matin un autre joueur. Les Rouge & Bleu ont officialisé le départ de Leandro Paredes qui quitte définitivement l’écurie française après quatre saisons disputées avec les champions de France.

Le milieu de terrain argentin a rejoint son ancien club de l’AS Roma où il a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2025. Le montant de l’opération serait estimé à 4,5 millions d’euros. « Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Leandro sous ses nouvelles couleurs », est-il ajouté dans le communiqué du club.

🚨 Officiel : Leandro Paredes est transféré définitivement à l’AS Roma 👋🇦🇷



💰Selon les premiers échos, le PSG devrait récupérer 2,5M€ + des bonus qui peuvent monter le deal jusqu’à 4,5M€



🤔 Une bonne vente du PSG ?! pic.twitter.com/0xV2sztxoQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 16, 2023 - Publicité-

Arrivé au PSG en janvier 2019, Leandro Paredes aura disputé 117 rencontres en quatre saisons chez les Rouge & Bleu. Il a remporté trois titres de Champion de France, deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des Champions.

L’international argentin retrouvera un autre Parisien dans l’effectif de la Roma. En effet, Renato Sanches sera prêté avec option d’achat (15M€) à la Louve. « Revenir à Rome est toujours quelque chose de spécial, mais le faire maintenant en tant que joueur de la Roma l’est encore plus. J’aimerais remercier les supporters de m’avoir accueilli et la Roma de m’avoir ramené dans le club où j’ai commencé ma carrière en Europe. L’année dernière a été incroyablement heureuse pour moi avec la Coupe du monde, alors maintenant je veux continuer à goûter au succès et je suis convaincu que je peux le faire avec cette équipe», a déclaré de son côté l’ancien joueur de Boca Juniors.

Articles similaires