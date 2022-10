PSG: le point médical avant d’affronter Ajaccio

Avant d’affronter Ajaccio en Ligue A ce vendredi, le PSG a fait le point sur ses blessés dans un communiqué publié sur son site officiel.

Le PSG se déplace sur la pelouse de l’AC Ajaccio ce vendredi soir, pour le compte de la douzième journée du championnat français. Après le court succès contre Marseille (1-0) lors du classique qui s’est déroulé dimanche dernier, le champion de France en titre aura à cœur de remporter ce match pour consolider sa place de leader. Et pour y arriver, le club parisien pourra compter sur la grande majorité de son effectif. Seuls trois joueurs sont encore à l’infirmerie, comme on l’apprend dans le point médical publié ce jeudi.

“Danilo Peireira blessé aux ischios jambiers droits lors du dernier match reprendra l’entraînement collectif dans 10 jours. Victime d’une fatigue musculaire, Sergio Rico est laissé au repos 48h. La lésion des ischios jambiers de Nuno Mendes évolue favorablement. Il reprendra l’entraînement ce dimanche”, a écrit le PSG dans un communiqué sur son site officiel.

Le PSG demeure invaincu en Ligue 1 cette saison, et devrait enchaîner contre la modeste équipe d’Ajaccio. D’autant plus que les protégés de Christophe Galtier n’ont que trois points sur leur poursuivant direct: le FC Lorient, auteur d’un début de saison de rêve. Le trio magique composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar devrait conduire le champion de Ligue 1 vers la victoire.