PSG: le message du club à ses supporters après l’élimination en LDC

Le PSG a adressé ce vendredi un message, par mail, à ses supporters. Le champion de France en titre a notamment précisé ses fans et réitéré les ambitions du club.

Le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions mercredi dernier, battu en huitièmes de finale par le Bayern Munich. Après avoir été vaincu par les Bavarois à l’aller au Parc des Princes (1-0), le club de la capitale française a été de nouveau défait par les Allemands , il y a trois jours lors de la manche retour, qui se sont tranquillement imposés sur le score de 2-0. Une nouvelle désillusion sur la scène européenne qui ne passe pas pour les supporters. Ces derniers ont sévèrement critiqué le club et les joueurs sur les réseaux sociaux.

Conscient de la situation, le PSG a décidé de prendre les devant pour calmer ses fans. Ainsi, le club parisien a envoyé, ce vendredi via mail, un message à ses supporters pour les remercier pour leur soutien mais également pour renouveler les hautes ambitions du club. «Chère supportrice, cher supporter, conscients des efforts que vous avez faits, surtout en cette période compliquée de grève, nous voulions encore vous remercier pour votre soutien indéfectible et si précieux à Munich. La famille Paris Saint-Germain sait surmonter des challenges, sait rebondir, sait rester unie malgré les obstacles qui se présentent. Ensemble nous sommes toujours plus forts», a d’abord écrit le PSG, avant de poursuivre:

«Nous devons nous tourner vers l’avenir avec un objectif majeur pour le club : gagner le championnat. Remporter ce 11e titre de champion de France – ce qui constituerait un nouveau record – reste notre priorité. Notre ambition est de vous impliquer toujours plus car ensemble, nous construisons le futur du club. La fin de saison sera aussi l’occasion de lancer d’autres projets ambitieux. Avec l’inauguration de notre nouveau centre d’entraînement de Poissy, nous démontrons notre engagement et notre investissement dans le développement du club. Nous, comme vous, faisons partie de la grande famille du Paris Saint-Germain. Ensemble, nous avons la capacité à nous relever et, à force de travail, à continuer à progresser, pour aborder avec humilité et passion les prochaines échéances. Ici c’est Paris !»

Le Paris Saint-Germain peut désormais remporter uniquement la Ligue 1 cette saison. Et le club de la capitale française est bien parti pour conserver son titre de champion de France. Les hommes de Christophe Galtier occupent la tête du classement, avec huit points d’avance sur le deuxième, l’Olympique de Marseille, après 26 journées .