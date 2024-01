PSG: « …le meilleur endroit pour Mbappé est Paris », Nasser Al-Khelaïfi

-Publicité-

Lors de différents entretiens avec RMC Sport et de L’Equipe, ce mardi soir, le président du PSG Nasser Al Khelaïfi est revenu sur l’avenir de Kylian Mbappé. Le dirigeant parisien reste confiant sur le fait de garder le natif de Bondy dans son effectif.

«Il l’a dit très clairement, il a un accord avec moi. Nous avons une superbe relation, c’est le meilleur joueur du monde. Je ne vais pas cacher que je veux le garder. Je suis confiant, car le meilleur endroit pour lui est Paris, comme joueur français, comme capitaine de l’équipe nationale, vice-capitaine du PSG, en étant là depuis sept ans. Il a l’ambition de faire de grandes choses avec Paris. Nous avons tout ce qu’il faut : un entraîneur fantastique qui l’adore et que lui adore, le meilleur centre d’entraînement du monde, une belle équipe. Il a tout», a expliqué le président du PSG dans les colonnes de L’Équipe.

Nasser Al-Khelaïfi a réitéré ses propos aux côtés de Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme : «Kylian, c’est un grand homme, un grand joueur, mais aussi une grande personne. Comme il l’a dit après le Trophée des champions, il a un accord avec moi. Je ne veux pas parler d’argent et dire combien vaut l’accord. On a un ‘gentleman agreement’, notre accord ce n’est pas une question d’argent. C’est entre un joueur et le président du club, le directeur sportif et le coach. C’est plus ça qu’un accord signé».