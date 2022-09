PSG: le joli message de Lionel Messi à Sarabia et Herrera

Dans un message posté sur son compte Instagram ce vendredi, Lionel Messi a rendu hommage à Pablo Sarabia et Ander Herrera qui ont quitté le PSG lors du mercato estival.

Le PSG a profité de ce mercato, qui a pris fin jeudi à minuit, pour dégraisser son effectif et faire de la place aux nouveaux venus. Ainsi, plusieurs joueurs ont quitté le club cet été, notamment Pablo Sarabia, parti à la Juventus, et Ander Herrera, qui a effectué son retour en Espagne avec l’Athletic Bilbao. Dans un message posté sur Instagram, la superstar parisienne Lionel Messi a rendu hommage à ses deux ex-coéquipiers.

« Beaucoup de succès dans ton nouveau défi, Leandro Paredes. C’était merveilleux de partager tant de choses à Paris et je me souviendrai toujours de tous les beaux moments que nous avons vécus ensemble! Et bonne chance à toi aussi, Ander Herrera. J’ai adoré te rencontrer, je te remercie de la façon dont tu m’as accueilli dès le premier jour et je te souhaite le meilleur pour ton retour en Liga« , a écrit la Pulga.

Lionel Messi et Leandro Paredes vont se retrouver très rapidement. En effet, le PSG affronte la Juventus mardi prochain, au Parc des Princes, pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Une rencontre, très attendue par toute la planète foot, qui opposera deux des favoris pour la victoire finale dans la compétition.