PSG: le groupe pour la réception d’Ajaccio, avec Lionel Messi

Le PSG a dévoilé ce vendredi après-midi, le groupe de joueurs retenus par Christophe Galtier pour la réception d’Ajaccio demain en Ligue 1. De retour de suspension, Lionel Messi a bien été convoqué.

Samedi, le PSG recevra Ajaccio au Parc des Princes, à l’occasion de la 35e journée du championnat français. Avec seulement cinq points d’avance sur le dauphin lensois à 5 journées de la fin du championnat, les Parisiens doivent absolument s’imposer pour rester maître de leur destin. Pour l’entraîneur Christophe Galtier, ce match contre Ajaccio ne sera pas décisif, mais déterminant.

« Vivement qu’on le soit champion. Des matchs se présentent. On est sur un match déterminant, pas décisif. Si nous l’emportons demain, on ne sera pas champions. Les matchs décisifs arriveront plus tard. La vie n’est pas un long fleuve tranquille ici, il se passe des choses. Mais non, il n’y a pas d’usure. Il n’y a pas d’usure chez moi, d’envie d’être vite en vacances pour récupérer. Il y a une très grande détermination« , a expliqué le technicien français en conférence de presse d’avant match ce vendredi.

Pour cette rencontre, l’ancien coach de Lille et de Nice a retenu un groupe de 21 joueurs. Comme prévu, Lionel Messi, de retour de suspension, fait partie de la liste. Le capitaine de l’Argentine est d’ailleurs annoncé titulaire par son entraîneur. Les autres cadres notamment Kylian Mbappé, Hugo Ekitike, Achraf Hakimi ou encore Sergio Ramos sont également présents. A noter la présence des jeunes parisiens Ilyes Housni, Serif Nhaga ou encore Ismael Gharbi.

Le groupe du PSG

📄🆗 Le groupe parisien pour la réception de l'AC Ajaccio ce samedi au Parc des Princes.#PSGACA I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 12, 2023

