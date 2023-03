PSG: le groupe parisien face à Brest avec plusieurs absences

Trois jours après le fiasco en Ligue des champions, le PSG se déplace sur la pelouse de Brest, dans le cadre de la 27è journée de Ligue 1. Le groupe des joueurs convoqués pour l’occasion est tombé.

La Ligue 1 est à l’honneur ce samedi avec une rencontre alléchante entre le PSG et le stade brestois. Un match prévu au stade Francis-Le Blé, comptant pour la 27è journée de Ligue 1. Pour dissiper rapidement la déception causée par la Ligue des champions, les Parisiens doivent enchaîner une quatrième victoire consécutive en championnat afin de maintenir leurs distances avec la concurrence.

Cependant, Christophe Galtier sera confronté à un nombre considérable d’absences, en particulier en défense. En effet, en plus de Presnel Kimpembe et Neymar Jr, qui sont forfaits jusqu’à la fin de la saison, trois autres joueurs manqueront ce déplacement en Finistère : Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele.

Ces trois joueurs ont déjà eu quelques problèmes physiques ces dernières semaines. Il convient de noter la présence de Renato Sanches. Bien que convoqué pour le match contre le Bayern Munich, ce dernier est resté sur le banc. El Chadaille Bitshiabu, victime d’une béquille mercredi, sera également présent, tout comme les Titis Timothée Pembélé, Warren Zaïre-Emery et Ismaël Gharbi.

Le groupe du PSG

Gardiens : Rico, Letellier, Donnarumma

: Rico, Letellier, Donnarumma Défenseurs : Ramos, Bernat, Mendes, Pembélé, Bitshiabu

: Ramos, Bernat, Mendes, Pembélé, Bitshiabu Milieux : Verratti, Ruiz, Danilo, Vitinha, Sanches, Soler, Zaïre-Emery

: Verratti, Ruiz, Danilo, Vitinha, Sanches, Soler, Zaïre-Emery Attaquants : Mbappé, Messi, Gharbi, Ekitike