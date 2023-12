PSG: le groupe face au FC Nantes avec Achraf Hakimi

-Publicité-

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a communiqué sa liste des joueurs retenus pour le match contre le FC Nantes ce samedi, à l’occasion de la 15è journée de Ligue 1. Le latéral marocain Achraf Hakimi fait partie du groupe malgré ses ennuis judiciaires.

La Ligue 1 est à l’honneur ce samedi, avec une rencontre entre le PSG et le FC Nantes. Une rencontre importante entre les deux équipes en quête de victoire en championnat. En tête du tableau, les Parisiens ont battu le Havre (2-0) le weekend dernier et vont vouloir enchainer pour conserver leur avantage au classement. De leur côté, les Canaris alternent entre le bon et le moins bon, avec une seule victoire lors de leur quatre dernières sorties. Un bilan mitigé des Nantais qui sont appelés à redresser la barre.

Pour ce match, l’entraineur Luis Enrique a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Absent de l’entrainement du vendredi, convoqué pour être confronté avec sa victime présumée dans l’affaire du viol où il est mis en examen en mars dernier, Achraf Hakimi fait partie du groupe. Elément essentiel du technicien espagnol cette saison, le latéral droit marocain devrait sans douté être aligné d’entrée pour cette rencontre.

De retour de blessure, Warren Zaïre-Emery est également appelé, tout comme son capitaine Marquinhos, qui intègre l’effectif parisien après quelques semaines de pause forcée due à des pépins physiques. Au rayon des absents, on retrouve Gianluigi Donnarumma, suspendu pour la rencontre. Fabian Ruiz, blessé, manque également à l’appel.

Le groupe du PSG face à Nantes:

🗒️ Le groupe parisien pour la réception de Nantes ! 🔴🔵#PSGFCN pic.twitter.com/ZYf20BW9rG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 9, 2023