PSG: le groupe face à l’AS Monaco avec le retour de Marco Asensio

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le match face à l’AS Monaco ce vendredi, à l’occasion de la 13è journée de Ligue 1. Marco Asensio fait son retour dans le groupe.

La Ligue 1 reprend son cours après quelques jours de pause, due à la trêve internationale de novembre. Ce vendredi, le PSG reçoit l’AS Monaco au Parc des Princes. Une rencontre comptant pour la 13è journée du championnat. Premiers au classement, avec trois points de plus que leurs adversaires du jours, les Parisiens n’ont pas droit à l’erreur, surtout que Nice (2è) reste en embuscade.

« Monaco est une équipe qui me plaît beaucoup, elle ne calcule pas, ne pense pas au résultat, avec un pressing haut. Ils ont toujours un bon niveau. C’est l’équipe qui génère le plus d’occasions derrière nous. Ils devraient avoir plus de points«, a d’ailleurs expliqué l’entraineur Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par RMC Sports.

Pour cette opposition, le technicien espagnol a fait appel à un groupe de 21 joueurs. Le seul nouveauté est le retour de Marco Asensio dans l’effectif. L’international espagnol n’a plus joué depuis le 3 septembre contre l’Olympique Lyonnais. Blessés en sélection lors des journées FIFA de ce mois, Warren Zaïre-Emery et Marquinhos sont également laissés de côté.

Le groupe du PSG :

Letellier, Tenas, Donnarumma – Hakimi, Danilo, L. Hernandez, Mukiele, Skriniar, Kurzawa – Ugarte, F. Ruiz, Vitinha, Kang-in, Ndour, Soler – Ramos, Mbappé, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola