PSG: le groupe de Luis Enrique face au Havre avec Mbappé

Luis Enrique a dévoilé sa liste pour son premier match avec le PSG qui affronte le Havre vendredi en amical, pour le compte de la pré-saison 2023-2024. Kylian Mbappé fait partie du groupe.

A l’instar des autres cadors européens, le PSG s’envolera aux Etats-Unis pour une tournée estivale. Les Parisiens seront en effet au pays de l’oncle Sam du 22 au 31 juillet prochain. Une semaine de remise en jambe au cours de laquelle, les champions de France en titre prépareront la prochaine saison 2023-2024. Une pré-saison donc que le géant français a cependant déjà démarré. Le club de la capitale va affronter le Havre ce vendredi en amical.

Pour son premier match aux commandes du PSG, Luis Enrique a choisi de convoquer un groupe de 27 joueurs. Un groupe dont font partie les recrues Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Lee Kang-In, Manuel Ugarte, Cher Ndour et Marco Asensio. En instance de départ, Kylian Mbappé est également retenu. Tout le contraire de Neymar, toujours blessé et en instance de reprise. A noter aussi la présence des jeunes du centre de formation, dont le petit frère de Mbappé Ethan, et les promesses Housni, Lemina ou encore Gharbi.

Le groupe du PSG :

Navas, Letellier, Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Pembélé, Kurzawa, Nhaga, Skriniar – Ugarte, Verratti, Ruiz, Pereira, Vitinha, Sanches, Kang-In Lee, Ndour, Zaïre-Emery, Draxler, E. Mbappé, Lemina – Mbappé, Asensio, Housni, Ekitiké, Gharbi

