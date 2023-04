PSG: le groupe de Galtier contre Nice avec plusieurs absents

Christophe Galtier a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le match Nice-PSG, samedi, en Ligue 1. Plusieurs cadres parisiens manquent à l’appel.

Battu par Lyon (0-1) le weekend dernier, le PSG va tenter de renouer avec la victoire face à Nice. Les Parisiens se déplacent ce samedi sur la pelouse des Aiglons, dans le cadre de la 30è journée de Ligue 1. Avec six points d’avance sur le dauphin Lens, les Rouge et Bleu restent à l’abri des menaces.

Mais une nouvelle déconvenue pourrait mettre en danger les plans des Parisiens, surtout que la semaine d’après c’est Lens qui se rendra au Parc des Princes. Une victoire demain soir contre les Niçois demeure donc une priorité pour le club de la capitale.

Mais pour ce déplacement, l’entraîneur Christophe Galtier va devoir composer sans plusieurs cadres. Juan Bernat, Nordi Mukiele, Marco Verratti et bien évidemment Neymar et Presnel Kimpembe ne seront pas de la partie. Bonne nouvelle cependant pour le technicien français qui pourra compter sur Sergio Ramos et Carlos Soler, de retours dans le groupe.

Le groupe du PSG face à Nice:

🆗📑 Le groupe pour #OGCNPSG ce samedi. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 7, 2023