PSG: le groupe de Christophe Galtier pour la réception de Lens

Le PSG a dévoilé ce vendredi après-midi, le groupe de Christophe Galtier pour la réception de Lens, en Ligue 1 ce weekend.

Ce samedi, lors de la 31ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affrontera son dauphin, le RC Lens, relégué à seulement six points. Ce choc au sommet, qui se tiendra au Parc des Princes, sera crucial dans la course au titre de champion de France. A la veille de cette rencontre, le club de la capitale française a rendu public son groupe pour l’occasion.

Pour aller défier les Sang et Or, l’entraîneur du PSG a en tout cas convoqué un groupe de 19 joueurs. Plusieurs absents sont à signaler, notamment Neymar Jr, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et de Renato Sanches, les cadres Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marquinhos, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes sont eux bien présents.

- Publicité-

En plein tourmente, à cause du scandale lié aux propos racistes qu’aurait tenus Christophe Galtier, alors qu’il officiait à Nice, l’ambiance s’annonce tendue au Parc des Princes demain. Mais, le technicien français ne doute pas que les supporters sauront faire la part des choses et soutenir comme il se doit leur équipe. « J’ai lu le communiqué des supporters. Il y a ce dossier mais le plus important est le match. Je n’ai aucun doute que tout le Parc sera derrière l’équipe pour aller chercher ce résultat très important pour nous« , a-t-il expliqué.

Le groupe du PSG

🆗📄 Les 1️⃣9️⃣ Parisiens retenus pour la réception du RC Lens ce samedi. ⤵️#PSGRCL — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 14, 2023