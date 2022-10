PSG: le groupe de Christophe Galtier face à l’Ajaccio sans Neymar

L’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a publié sa liste des joueurs convoqués pour le déplacement sur la pelouse de l’Ajaccio (vendredi) en Ligue 1. Sergio Ramos et Neymar sont absents du groupe.

La douzième journée de Ligue 1 s’ouvre ce vendredi avec une rencontre entre le PSG et Ajaccio. Un match déséquilibré, au moins sur le papier, entre le leader au classement et le deuxième relégable. Victorieux face à l’OM (1-0) le weekend dernier, après trois sorties sans succès, les Parisiens vont tenter d’arracher leur deuxième victoire consécutive. Une mission largement dans les cordes des Rouge et Bleu qui vont croiser les crampons avec une équipe d’Ajaccio qui n’a pris que huit points depuis le début du championnat.

Pour ce match, l’entraineur Christophe Galtier va faire sans plusieurs de ses cadres. En effet, Danilo Pereira, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe ou encore Nuno Mendes et Neymar manquent à l’appel. Le défenseur français récupère toujours de sa blessure aux ischio(jambiers, alors de l’international espagnol purge son deuxième match de suspension. Neymar lui, est suspendu pour accumulation de carton jaune. Danilo Pereira est également absent après sa blessure contractée face à Marseille.

“Danilo Peireira blessé aux ischios jambiers droits lors du dernier match reprendra l’entraînement collectif dans 10 jours. Victime d’une fatigue musculaire, Sergio Rico est laissé au repos 48h. La lésion des ischios jambiers de Nuno Mendes évolue favorablement. Il reprendra l’entraînement ce dimanche”, a d’ailleurs fait savoir le club français lors de son traditionnel point médical d’avant-match.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier

Défenseurs (5) : Marquinhos, Achraf Hakimi, Juan Bernat, Nordi Mukiele, El Chadaille Bitshiabu)

Milieux (8) : Marco Verratti, Fabian Ruiz, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Ayman Kari

Attaquants (4) : Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Pablo Sarabia