PSG: le domicile de Messi et d’autres joueurs sous haute protection

Selon l’AFP, contacté par des sources bien informées, les mesures de sécurité ont été renforcées devant le Camp des Loges, le centre d’entraînement du PSG, ainsi qu’au domicile des joueurs ciblés par les insultes des supporters mercredi, à savoir Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti.

La fin de la saison du PSG devient de plus en plus chaotique. Suite aux actes des supporters parisiens, mercredi, qualifiés de “honteux” par le club, les abords du Camp des Loges et des domiciles de certains joueurs ont été placés sous une surveillance accrue de vigiles. Pour rappel, les fans parisiens ont manifesté devant le centre d’entraînement du club hier, réclamant le départ de la direction.

Selon l’AFP, les mesures de sécurité au domicile de Lionel Messi, Marco Verratti et Neymar ont été ainsi renforcées. Ces trois joueurs ont été la cible d’insultes de la part de centaines de supporters parisiens hier après-midi, qui manifestaient leur mécontentement à cause de la saison désastreuse de leur club. Le PSG a d’ailleurs réagi en publiant un communiqué condamnant fermement les insultes proférées à l’encontre de ces derniers.

«Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le Club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux», a indiqué le club de la capitale.

