PSG: pourtant partenaire officiel du club, Coca-Cola interdit aux joueurs

Selon les informations du Parisien, les joueurs du PSG n’ont plus désormais le droit de boire du Coca-Cola.

Voilà une information pour le moins inattendue. Alors que le PSG traverse actuellement une petite crise au sein de son vestiaire, notamment entre Kylian Mbappé et Neymar, le nouveau directeur sportif du club, Luis Campos, a pris une décision radicale mais pas celle qu’ on attendait forcément.

Selon le Parisien, le portugais a en effet engagé un nutritionniste qui doit désormais surveiller l’alimentation des joueurs. Et la première décision de ce dernier a été d’interdire la consommation du Coca-Cola (pourtant partenaire officiel du club) et de l’Ice Tea pendant les repas pris en commun.

De plus, Luis Campos et le nouveau nutritionniste du club ont pris une autre décision. Ainsi, les joueurs parisiens devront désormais se plier à deux rendez-vous obligatoires de vie commune chaque jour au centre d’entraînement, le petit-déjeuner et le déjeuner. Une pratique en vigueur dans de nombreux autres grands clubs européens, mais qui avait échappé au PSG, explique Le Parisien.

Auteur d’un début de saison tonitruant, avec deux victoires en deux matchs, le champion de France veut visiblement mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher tous les titres cette saison, notamment la Ligue des Champions qui lui échappe depuis plusieurs années.