PSG: le clan Neymar règle ses comptes avec Nasser Al-Khelaïfi

Alors que Neymar va s’engager avec le club saoudien d’Al Hilal, qui a dégainé 90 millions d’euros pour s’offrir l’attaquant parisien, l’entourage du Brésilien a tenu à régler ses comptes avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

La porte de non retour est cette fois-ci franchie. Neymar va s’engager avec le club saoudien d’Al Hilal. Le club basé à Riyad, qui recrute à tout va cet été, a cassé sa tirelire pour s’offrir celui qui sera sans doute le joyau de sa couronne. Selon la presse internationale, l’écurie de la péninsule arabique a déboursé au moins 90 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG qui toucherait les 100 millions annuellement en salaire pour un bail de deux ans.

Du côté de Paris, on se réjouit également du dénouement de cette affaire. Non pas à cause du coût du transfert, mais pour avoir finalement réussi à se débarrasser de celui qui était devenu l’indésirable numéro 1. Arrivée en France en 2017 en provenance du Barça pour un montant record de 222 millions d’euros, la star auriverde n’a été qu’une source de problème pour ses dirigeants, entre ses pépins physiques à répétition et ses frasques extra-sportives.

- Publicité-

C’est donc la fin d’une histoire de 6 ans entre le PSG et Neymar. A l’aube de ce nouveau chapitre en Arabie Saoudite, le clan du Brésilien a balancé sur Nasser Al-Khelaïfi. En effet, pour Team Football, un proche de Neymar a lâché à propos du président du PSG : « Ce qui est incroyable, c’est qu’il y a seulement quelques jours, Nasser Al-Khelaïfi a exprimé à Ney son souhait de le voir un jour remporter le Ballon d’Or avec le PSG », a-t-il confié dans des propos relayés par Le10sport.

De toute façon, un retour en arrière n’est plus possible. Et Neymar va devoir désormais s’adapter à la vie saoudienne. Ce qui ne devrait pas être un problème pour l’international brésilien, au vu des avantages mirobolants contenus dans son contrat.

Articles similaires