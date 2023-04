PSG: le clan Messi sort du silence

Dans les colonnes du journal ‘Le Parisien’, l’entourage de Lionel Messi a réagi à la bombe lâchée par les médias ‘L’Equipe’ et ‘RMC Sport’ qui ont indiqué qu’une prolongation de la Pulga n’était plus envisageable. Et le clan de l’Argentin a fermement démenti l’information.

L’info avait été abondamment relayée par la presse sportive. Mardi, les médias français, L’Equipe et RMC Sport, souvent très bien renseignés, ont affirmé que Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, ne prolongerait pas son bail avec le club parisien. Dans leurs explications, les deux journaux précisent que le septuple Ballon d’or souhaiterait revenir au Barça qui a clairement affiché ses intentions pour la Pulga, mais plus encore que les Rouge et Bleu veulent mettre fin à la MNM, composée de Mbappé, Neymar et l’attaquant argentin.

Une grosse bombe qui n’a toutefois pas fait des dégâts. Et pour cause, quelques heures seulement après la publication des deux journaux, le clan Messi est monté au créneau pour démentir l’info. Via le site Le Parisien, l’entourage de la star parisienne a tenu à mettre les choses au clair.

- Publicité-

« C’est très étrange de voir circuler ces nouvelles disant que le club veut baisser le salaire de Leo ou qu’il ne veut pas prolonger. Nous ne voulons pas jouer ce petit jeu, ce genre de fausses nouvelles ne profitera ni à Leo, ni à sa relation avec le club. Mais peut-être que c’est exactement ce que certaines personnes veulent« , s’interroge l’entourage du champion du monde argentin.

« Nous ne ferons aucune déclaration publique. Mais non seulement il est clair que Leo et le club négocient, mais en plus le club aimerait que Leo reste, comme l’a dit l’entraîement récemment. Il est donc étrange de voir quelqu’un divulguer quelque chose de différent dans les médias. Quel intérêt ont-ils de mentir ? Il serait bon de demander à ceux qui le font« , explique-t-il.

Une sortie pour siffler la fin de la récréation, mais qui appelle encore à d’autres questions. Car si le clan Messi assure que le PSG veut conserver son joueur et que des négociations seraient en cours, il n’a toutefois pas indiqué si son protégé veut rester dans la capitale française la saison prochaine. Ce feuilleton est visiblement encore loin de connaitre son dénouement.

Poker menteur autour de l’avenir de Lionel Messi au PSG : « Quel intérêt ont-ils à mentir ? »

➡️ https://t.co/POKd96upy9 pic.twitter.com/vMVUuvFYmI — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) April 4, 2023