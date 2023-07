PSG: le clan Mbappé réagit à la sortie musclée de Nasser Al-Khelaïfi

-Publicité-

Le clan Mbappé n’a pas tardé à réagir à la sortie musclée du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui a une nouvelle fois précisé que la star parisienne, en fin de contrat en 2024, sera vendue cet été s’il ne prolonge pas son bail avec le club français.

Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG est visiblement encore loin de connaitre son dénouement. En fin de contrat dans un an, le meilleur buteur du club parisien ne compte pas rempiler avec les Rouge & Bleu qui préfèrent le vendre pour ne pas le voir partir libre. La dernière réunion au sommet entre les deux parties pour aplanir leur divergence n’a accouché que d’une souris, chaque camp étant resté sur sa position.

Désormais, c’est un ultimatum que les champions de France lancent à leur star pour peut-être la faire céder. Et c’est Nasser Al-Khelaïfi qui a endossé le rôle d’orateur. Lors de la présentation de Luis Enrique comme nouvel entraineur du PSG, mercredi, le dirigeant qatari a prévenu le Bondynois qu’il a deux semaines et pas plus pour décider de poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu ou être vendu cet été.

« Ma position est on ne peut plus claire. Je ne souhaite pas me répéter sans cesse : si Kylian veut rester, nous souhaitons qu’il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre sans indemnité le meilleur joueur du monde. C’est impossible. C’est un club français. Il a affirmé qu’il ne partirait jamais sans indemnité. S’il change d’avis maintenant, ce n’est pas de mon fait. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C’est très clair« , a lâché NAK, sans détour.

Une sortie explosive pour faire infléchir le joueur de 24 ans? Visiblement non. En effet, à en croire les informations de l’émission espagnole El Chiringuito, l’entourage de Kylian Mbappé a fait savoir que l’international tricolore ne compte toujours pas rempiler. Une excellente nouvelle pour le Real Madrid et Liverpool, disposés à s’offrir l’ancien monégasque. Pour rappel, le PSG réclame 200 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

