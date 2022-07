PSG: LaLiga a officiellement demandé l’annulation du contrat de Mbappé

La Ligue espagnole a demandé l’abrogation du contrat de prolongation de Kylian Mbappé au PSG devant le tribunal administratif de Paris, annonce les médias français ce vendredi.

Ça fait déjà quelques semaines que Kylian Mbappé à snobé le Real Madrid pour prolonger son contrat avec le PSG. Mais LaLIga, qui estime que le nouveau bail du natif de Bondy viole les règles du fair-play financier, ne lâche pas les Parisiens. Ainsi, on apprend ce vendredi par la presse française que la Ligue espagnole a officiellement demandé l’annulation du contrat de Mbappé devant le tribunal administratif de Paris ainsi que l’invalidation des comptes du PSG par la DNCG.

Deux requêtes qui ont été rejetées comme l’indiquent Le Parisien et L’Equipe. Pas de quoi décourager ni inquiéter l’avocat français de LaLiga, Juan Branco. « Nous nous y attendions. C’était un recours technique, ce qui compte, c’est le jugement sur le fond. Nos démarches à l’échelle française se confrontent à de lourdes résistances, elles ne sont qu’une première étape avant de saisir les juridictions européennes, d’ici quelques mois », a déclaré l’homme de droit à l’AFP.

Pour rappel, la Ligue espagnole a aussi déposé une plainte contre le Paris Saint-Germain et Manchester City auprès de l’UEFA, pour non-respect du fair-play financier et des principes de concurrence. “LaLiga dénonce le PSG et Manchester City pour violation des règles du fair-play financier. Les plaintes ont été déposées auprès de l’UEFA, mais LaLiga va prendre des mesures juridiques supplémentaires”, avait expliqué l’instance espagnole.