PSG: la réponse cash de Kylian Mbappé sur son avenir

En séjour au Cameroun où il a notamment visité le village natal de son père, Kylian Mbappé n’a cependant pas échappé aux questions sur son avenir. Mais l’attaquant du PSG a préféré jouir de ses quelques jours aux pays des Lions Indomptables.

C’est la question qui se murmure sur les lèvres en cette période de mercato estival. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG cet été? En fin de contrat dans un an avec le club francilien, l’attaquant français a décidé de ne pas rempiler avec les champions de France. Une décision qui a déclenché le courroux de la direction parisienne qui a donné un ultimatum de deux semaines à son joueur pour prolonger son bail sinon il sera vendu.

La tension est même monté d’un cran entre les deux camps, avec Nasser al-Khelaïfi qui s’est dit « déçu » du volte-face du capitaine des Bleus qui aurait promis à NAK qu’il ne partirait pas libre du PSG, et la mère de Mbappé qui aurait traité le dirigeant qatari de « ‍gros menteur ‍».

Loin de ces guerres des mots, le vice-champion du monde profite lui d’un séjour de trois jours au Cameroun. Arrivé avec sa famille, KM7 a visité notamment le village natal de son père. Mais très vite, les questions sur son avenir sont venues l’assaillir. Interrogé en effet sur ses chances de jouer au PSG ou dans une autre équipe la saison prochaine, le Bondynois a cependant préféré être prudent.

Il n’a pas assuré qu’il jouerait pour le PSG malgré le fait qu’il ait un contrat. « Où vais-je jouer la saison prochaine ? Pour l’instant, je suis au Cameroun et c’est le plus important. Je veux profiter de mes vacances et de mon séjour au Cameroun. C’est tout ce qui compte pour moi », a déclaré Mbappé. De toute façon, le joueur de 24 ans a encore jusqu’au 31 juillet pour trancher sur son avenir. Il peut donc jouir pleinement de son séjour au pays des Lions Indomptables.

Durant son séjour, l’attaquant du Paris Saint-Germain rendra visite à une école de Yaoundé ce vendredi, dont sa fondation a financé la réhabilitation, avant d’être reçu par le Premier ministre camerounais. Il aurait également dû participer à un match de football avec l’équipe de seconde division Vent d’Etoudi, présidée par Yannick Noah, mais la rencontre a été annulée pour des raisons de sécurité.

Son séjour se déroulera au Village Noah, un espace touristique et de loisirs fondé par l’ancien joueur de tennis. Et pour conclure cette expérience de la meilleure façon possible, l’ancien joueur de l’AS Monaco se rendra sur l’île de Djébalé, au large de Douala, où se trouve le village natal de son père, Wilfried. Ce programme varié devrait lui permettre de se détendre pleinement avant de reprendre l’entraînement.

