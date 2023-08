PSG: la réaction de Asensio après son 1er but pour le club

Dans un entretien accordé au site du club, Marco Asensio s’est félicité de son premier but inscrit sous le maillot du PSG. Le joueur espagnol estime également que son équipe “monte en puissance”.

Pour son dernier match de la présaison, le PSG a facilement battu les sud-coréens du Jeonbuk Hyundai sur le score de 3-0, ce jeudi. De retour de blessure, après plusieurs mois d’absence, Neymar s’est offert un doublé pour montrer la voie aux siens. Le troisième but de l’équipe parisienne a été inscrit par Marco Asensio. C’est la première réalisation de l’international espagnol sous ses nouvelles couleurs, et il en est heureux.

« Je suis très heureux de marquer mon premier but et pour la victoire. C’était important de lancer la saison avec une victoire. Je suis très heureux personnellement et pour l’équipe aussi, qui va de l’avant et qui monte en puissance. Nous sommes en train de créer une équipe et nous le montrons déjà.« , a-t-il déclaré sur le site officiel du club, relayé par RMC Sport.

Marco Asensio a également fait le bilan de la présaison du PSG. « Cette tournée, outre le fait que l’entraîneur nous transmet ses idées, sert également à unir tous les joueurs et tout le staff. Il y a une bonne ambiance et à partir de là, nous devons construire une équipe comme nous le faisons, pour jouer dans toutes les compétitions qui nous attendent et gagner.« , a-t-il ajouté.

Le PSG débutera officiellement sa saison le 12 août prochain, avec la réception de Lorient pour la première journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle devrait participer Marco Asensio.

