PSG: la mère de Kylian réagit à la brouille entre Mbappé et Neymar

🔴 Plusieurs informations du journaliste brésilien @marcelobechler ⬇️



▫️ Mbappé avait prolongé avec la promesse que l’équipe jouerait « pour lui »



▫️ Il s’attendait à ce que l’équipe le serve sur le terrain, mais ça n’a pas plus autres joueurs et Mbappé se sent isolé des autres