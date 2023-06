PSG: la décision forte de Kylian Mbappé pour son avenir

-Publicité-

Dans un courrier envoyé au PSG, Kylian Mbappé a annoncé officiellement au club qu’il ne lèverait pas l’option d’un an en plus dans son contrat. Le joueur sera donc libre de tout engagement l’été prochain. Une option qui ne plaît pas au champion de France, qui envisage désormais une vente de sa superstar.

C’est la nouvelle qui secoue la France et le monde du football depuis lundi soir. Au moment de prolonger son contrat avec le PSG à l’été 2022, Kylian Mbappé et le club de la capitale française ont convenu d’une clause d’un an supplémentaire à lever avant le 31 juillet prochain. Mais le Bondynois ne compte pas poursuivre son aventure à Paris au dela de 2024. Dans un courrier envoyé officiellement à son club, Mbappé a annoncé qu’il ne lèverait pas cette année en option, indique L’Equipe.

Une annonce qui modifie totalement l’avenir du joueur. En effet, Kylian Mbappé, qui semble prêt à quitter la capitale française dans les mois à venir, devient libre de tout contrat en juin prochain et peut donc potentiellement s’entendre avec un autre club dès le 1er janvier 2024. Un choix qui n’enchante guère la direction parisienne. Le haut commandement du club français serait même frustré et en colère et prêt à prendre une grande décision à son tour.

Mbappé vendu cet été?

D’abord, le PSG qui prenait la température auprès du clan du joueur dans l’objectif d’une nouvelle prolongation ne s’attendait pas à ce choix de sa star. Ensuite, la direction parisienne s’est étonnée que Mbappé annonce son choix de ne pas lever son année supplémentaire dans cette période. En effet, «l’absence de courrier avant le 31 juillet ne l’aurait pas automatiquement engagé jusqu’en juin 2025,» précise L’Équipe.

Le PSG – qui a toujours fait du Bondynois le pilier de son projet – est fois-ci lassé par la situation. Sous le choc après la lettre reçue, le club de la capitale, qui n’a aucune intention de voir sa star partir libre, envisagerait donc deux options : une prolongation ou une vente dès cet été. On est donc visiblement parti pour un nouveau feuilleton Kylian Mbappé sur ce mercato estival.

