PSG: la date de présentation du nouvel entraineur dévoilée

Selon les informations de l’Equipe, Luis Enrique sera présenté comme nouvel entraîneur du PSG ce mercredi.

Le PSG attend de régler la situation de son entraîneur pour pouvoir lancer véritablement son mercato. Si Christophe Galtier est toujours sur le banc du club parisien, ses heures sont désormais comptées. Selon les informations des médias français ce mardi, les deux parties sont proches d’un accord et le départ de l’ancien coach de Lille devrait être annoncé dans les prochaines heures. Et la direction parisienne ne compte plus perdre du temps.

En effet, le Paris Saint-Germain va annoncer dans la foulée du départ de Galtier, Luis Enrique comme son nouvel entraîneur. L’Équipe croit même savoir que le technicien espagnol sera officiellement présenté ce mercredi, au cours d’une conférence de presse organisée au sein de son nouveau campus, à Poissy. Toujours selon la même source, l’entraîneur espagnol de 53 ans a déjà visité les lieux. D’accord avec le PSG depuis quelques jours, il attendait que le sort de son prédécesseur soit réglé pour endosser officiellement le costume.

En attente de régler son problème d’entraîneur, le PSG a déjà bouclé l’arrivée de quatre nouvelles stars au sein de son effectif. Selon Le Parisien, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Lucas Hernandez ont déjà signé leur contrat avec le club francilien. Lui Enrique va donc prendre les rênes de l’équipe avec des renforts de poids, et plusieurs autres noms sont également liés au club cet été. La révolution semble réellement avoir débuté au PSG.

