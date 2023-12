PSG: Kylian Mbappé savoure son 1er match avec son frère, Ethan

-Publicité-

A l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, ce mercredi soir, le PSG s’est imposé (3-1) face à Metz. L’occasion pour Ethan Mbappé de faire ses premiers pas officiels sous les couleurs du maillot parisien, aux côtés de son frère, Kylian.

Un moment particulier pour le jeune joueur, mais surtout pour son frère, Kylian Mbappé qui s’est exprimé à ce sujet après la rencontre. « Je suis content, Ethan kiffe mais moi encore plus en tant que grand frère. Je ne pensais pas que j’allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match là je vais vraiment le garder en mémoire. L’entrée d’Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c’est toujours spécial. C’est une belle journée ! », a déclaré le champion du monde 2018 au micro du média du PSG.

De son côté, Ethan Mbappé n’a pas non plus caché sa joie: « Ça fait toujours plaisir, surtout le fait d’avoir débuté au Parc des Princes, devant les supporters. Je suis très content et j’espère qu’il y en aura d’autres. Je pense que c’est un beau cadeau pour mon frère, je suis très heureux pour lui et pour moi aussi. Il a mis deux beaux buts donc je pense qu’il sera content. »

En ce qui concerne la rencontre, le natif de Bondy, qui fêtait ses 25 ans ce mercredi, s’est illustré avec un doublé pour montrer le chemin du succès aux siens. Mbappé a notamment dégainé une frappe terrible en dehors de la surface dans la lucarne gauche messine pour le but du 2-0, (60e), avant de profiter d’une mauvaise passe en retrait de N’Duquidi pour crucifier Oukidja (3-1, 83e). Le PSG et Kylian Mbappé terminent donc l’année 2023 de la meilleure des années.