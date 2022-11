PSG: Kylian Mbappé pense déjà à la Coupe du monde 2022

Au micro de Canal+, Kylian Mbappé a réagi à la désillusion du PSG, qui a fini deuxième du groupe H en Ligue des champions, malgré sa victoire face au PSG (2-1) ce mercredi soir. Et l’attaquant parisien a confié qu’il pense déjà au Mondial 2022 au Qatar.

Le PSG a signé ce mercredi soir, sa quatre victoire en Ligue des champions cette saison. En déplacement en Italie, les Parisiens se sont imposés face à la Juventus (2-1), dans le cadre de la sixième journée du groupe H. Bousculés par les Bianconeri en quête de victoire pour s’assurer une place en Europa League, les poulains de Christophe Galtier s’en sont sortis grâce à des buts de Kylian Mbappé et Nuno Mendes, entrée en jeu en seconde période.

MATCH à SUIVRE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Benfica Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Juventus - : - PAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 COP - : - Borussia Dortmund Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 CHE - : - Dinamo Zagreb Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM < >

Une victoire qui aura été insuffisant pour le club de la capitale qui finit au second rang de sa poule derrière le Benfica Lisbonne qui a pris le fauteuil de leader après sa démonstration de force face au Maccabi Haifa (5-1). Au micro de RMC Sport après la rencontre, Kylian Mbappé s’est prononcé sur le résultat de cette rencontre, qui pourrait tirer un grand adversaire pour l’équipe française en huitième de finale. Et le champion du monde 2018 a confié ne pas être au courant de ce qui se passait dans l’autre confrontation entre les Portugais et les Israéliens.

« Pendant le match, on ne savait pas, mais à la fin ils ont essayé de nous avertir. Mais c’était la fin, ce n’est pas grave on est qualifiés. On est venus faire le travail, ça ne suffit pas, on va regarder le tirage et on jouera pour gagner », a assuré le joueur de 23 ans, moins flamboyant ce soir à l’instar de toute l’équipe.

Mbappé a également évoqué le trio MNM, privé de l’un de ses éléments, Neymar, suspendu pour ce match pour accumulation de carton jaune. Une absence qui s’est fait ressentir, a reconnu le Bondynois: « Carlos (Soler) n’avait pas l’habitude de jouer. C’est un joueur différent de Ney, ce ne sont pas les mêmes qualités. Mais voilà, on a fait ce qu’on a pu, on a réussi à faire de bonnes choses et repartir avec la victoire. »

Relancé par Canal+ sur sa prestation au Juventus Stadium, le Français a avoué qu’il pense déjà à la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). « Mon but ? C’est un tout. Ça fait partie de mes qualités et j’ai bien été servi par mes coéquipiers. J’ai aidé l’équipe à gagner. Le coach a décidé de changer de système et de me mettre là. Moi, je joue et j’essaye d’être performant. (…) Maintenant, c’est la Coupe du Monde. C’est le trophée d’une vie et les gens ne pourront pas nous reprocher d’y penser », a-t-il lancé.

Des propos qui devrait réjouir le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui pourra compter sur la forme et la confiance de son attaquant vedette pour ce tournoi mondial. A rappeler que l’équipe de France est logée dans le groupe D, aux côtés de l’Australie, du Danemark et de la Tunisie.